Власти Сан-Франциско тратят $5 млн в год на бесплатный алкоголь для бездомных

Эксперты выражали уверенность в том, что такие меры, несмотря на кажущуюся нелогичность, помогали «держать людей подальше от улиц и отделений неотложной помощи, тюрем или моргов». Чиновники общественного здравоохранения Сан-Франциско обнаружили, что город сэкономил 1,7 миллиона долларов за шесть месяцев за счет сокращения количества вызовов экстренных служб.