Музеи, арена, КуZбасс. Что Цивилев оставит в наследство новому главе региона

Мнения жителей Кузбасса о новом назначении Цивилева разделились. Одни мечтают о том, чтобы он наконец-то уехал из Кемеровской области, другие — сетуют, что потеряют такого хорошего губернатора. Есть и третьи — они считают, что Цивилев должен остаться, ведь не закончил в регионе проекты, которые когда-то начал. «Не надо. Он нам нужен в Кузбассе», — пишет анонимный пользователь в комментариях телеграм-канала «RT на русском». «Цивилев крутой! Жаль, если уедет из Кузбасса», — вторит ему Екатерина. Другие пользователи отмечают, что назначить губернатора угольного региона на пост министра энергетики — неплохая идея, что он — достойная кандидатура для повышения, что при Цивилеве в Кемеровской области улучшились дороги, хорошо добывают уголь, а бойцам СВО выплачивают приличные деньги. Тем не менее, критиков губернатора Кузбасса тоже много. «Пусть сначала закончит в Кемерово и области то, что начал. Красивый ледовый дворец — это хорошо, конечно, но мало», — отмечает Мила Р.