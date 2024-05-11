Музеи, арена, КуZбасс. Что Цивилев оставит в наследство новому главе региона

11 мая премьер-министр России Михаил Мишустин внёс на рассмотрение в Госдуму РФ новый состав федерального правительства. Среди «номинантов» оказался и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев — он может стать министром энергетики, как и пророчили многочисленные инсайдеры и политконсультанты. Сам же глава региона слухи до последнего отрицал.
В связи с возможными кадровыми перестановками редакция kuzbass.aif.ru вспоминает, как Цивилев стал губернатором, чем запомнился на посту и что о нём думают кемеровчане.
Трагическое назначение.
Когда Сергей Цивилев 5 марта 2018 года занял должность заместителя губернатора Кузбасса, о нём заговорили как о преемнике Амана Тулеева. И 1 апреля, через неделю после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека, действующий на тот момент губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку. «С таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора морально нельзя», — заявил Тулеев. Так совладелец и генеральный директор якутской угольной компании «Колмар» стал ио губернатора.
Ещё в начале 2010-х годов Сергей Цивилев проявил интерес к горнодобывающему бизнесу. В 2012 году основательно вошёл в него, став заместителем председателя совета директоров группы «Колмар». В 2014 году Цивилев стал гендиректором.
Стоит отметить, что своими достижениями в угольном бизнесе Цивилев гордился —рассказывал, как создает в регионе рабочие места, развивает соцпрограммы для шахтёров.
В 2016 году Цивилев встретился в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке с президентом Путиным и попросил поддержать совместные проекты «Колмара» с японскими компаниями. Позже в 2018 году на встрече в Кремле изложил историю своей компании: «Мы начали в 2014 году практически с нуля, а на сегодня мы уже имеем шахту, разрез, одну обогатительную фабрику в работе, вторую закончим через месяц», — докладывал в те дни бизнесмен.
Через три дня, 2 марта, Цивилев был назначен вице-губернатором Кемеровской области. Тогда же РБК и «Ведомости» сообщили, что именно Цивилев сменит Амана Тулеева на посту главы Кузбасса после президентских выборов 18 марта.
Спустя несколько месяцев, когда избирательная комиссия Кемеровской области подвела окончательные итоги единого дня голосования 9 сентября 2018 года, то практически с «тулеевским» результатом на выборах губернатора одержал победу Сергей Цивилев. Кстати говоря, выдвинутый кандидатом от партии «Единая Россия». При этом ни один из его соперников не набрал на этих выборах более 5% голосов.
Ещё до переизбрания в 2023 году Цивилева Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» включил его в топ-7 губернаторов России. По их данным, Цивилев подошёл к Единому дню голосования с большим отрывом от конкурентов по «кандидатскому корпусу».
И в выборах губернатора в 2023 году Сергей Цивилев победил с результатом 85,24% (1,315 млн голосов). Ближайший конкурент Екатерина Грунтовая от КПРФ заняла второе место, набрав 5,07%голосов.
Шесть лет успехов и неудач.
За шесть лет в статусе губернатора Цивилеву удалось немалое. Одним из главных деяний можно считать Сибирский кластер искусств. Кластер искусств в Кемерове состоит из культурно-образовательного комплекса, который возводится в Ленинском районе, и музейно-театрального — в Центральном районе рядом с Искитимским мостом. Музейный центр объединит работу филиалов ведущих российских музеев: Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Русского музея и Музея Востока.
При Цивилеве 1 сентября 2019 года было открыто новое Президентское кадетское училище. Первыми учениками учреждения стали 360 кадетов пятых, шестых и седьмых классов. В состав училища входят учебно-административный корпус, столовая, классы дополнительного образования, спальный корпус, медпункт, два КПП, крытый спортивный комплекс, стадион, плац и т.д. А уже 3 ноября 2022 года рядом с Президентским кадетским училищем открылся мемориальный комплекс Героям-сибирякам, где главным стал памятник Масалову — точная копия памятника в берлинском Трептов-парке. Только высота кемеровского на два метра выше и составляет 37 метров.
Благодаря Цивилеву региону присвоили новое имя: Кемеровская область — Кузбасс.
"Президент подписал указ о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации. С сегодняшнего дня наш регион официально называется Кузбасс!
Это признание заслуг наших людей, ведь история региона неразрывно связана с Кузнецким угольным бассейном!", — заявил губернатор.
Нельзя умолчать про взрыв в 25 ноября 2021 года, в результате которого погибли 46 горняков на шахте «Листвяжная». Это ЧП стало крупнейшим с 2010 года на российских шахтах по числу жертв. Пока шли проверки, шахту закрыли. Губернатор Сергей Цивилёв в своём телеграм-канале заявил, что на время простоя шахты «Листвяжная» сотрудникам будут выплачивать зарплату. По факту аварии на ней возбуждены уголовные дела о нарушении промбезопасности, халатности и злоупотреблении полномочиями. В память о погибших в Грамотеино установили мемориал «Покорителям земных недр и спасателям».
После начала спецоперации Цивилев добавил в название региона букву Z. По словам главы Кемеровской области, буква Z — «в первую очередь знак поддержки наших бойцов».
Сейчас регион активно развивает и свой туристический потенциал. С 2022 года в деревне Шестаково, где нашли скелет Сибирского пситтакозавра, проводится научно-популярный фестиваль «Динотерра». А известный горнолыжный курорт Шерегеш преображается в лучшую сторону — сейчас там обновляют жилищный фонд, строят дом для персонала, обновляют трассы. В 2027 году в Шерегеше планируют ввести в эксплуатацию собственный аэропорт.
При Цивилеве в Кемерове открылся ледовый дворец «Кузбасс» (ЛДК) общей площадью 65 тыс. кв. м. Губернатор сообщил на открытии, что новый спорткомплекс стал крупнейшим в Сибири. «Соединенные вместе два комплекса позволят проводить соревнования и тренировки по 24 олимпийским видам спорта», — отметил Сергей Цивилев. Именно там в 2023 году прошли II зимние Международные спортивные Игры «Дети Азии».
При Цивилеве были и казусы. На прямой линии губернатора Кузбасса Цивилева появился «писающий мальчик». Случилось это в июле 2023 года. Тогда на трансляции с губернатором Кемеровской области в кадре появился мужчина — по звукам стало понятно, что он дозвонился из туалета.
Что думают кемеровчане и эксперты?
Мнения жителей Кузбасса о новом назначении Цивилева разделились. Одни мечтают о том, чтобы он наконец-то уехал из Кемеровской области, другие — сетуют, что потеряют такого хорошего губернатора. Есть и третьи — они считают, что Цивилев должен остаться, ведь не закончил в регионе проекты, которые когда-то начал. «Не надо. Он нам нужен в Кузбассе», — пишет анонимный пользователь в комментариях телеграм-канала «RT на русском». «Цивилев крутой! Жаль, если уедет из Кузбасса», — вторит ему Екатерина. Другие пользователи отмечают, что назначить губернатора угольного региона на пост министра энергетики — неплохая идея, что он — достойная кандидатура для повышения, что при Цивилеве в Кемеровской области улучшились дороги, хорошо добывают уголь, а бойцам СВО выплачивают приличные деньги. Тем не менее, критиков губернатора Кузбасса тоже много. «Пусть сначала закончит в Кемерово и области то, что начал. Красивый ледовый дворец — это хорошо, конечно, но мало», — отмечает Мила Р.
Игорь Кузнецов, политконсультант, медиаменеджер, представитель Российской ассоциации политических консультантов в Сибири, эксперт Центра ПРИСП, рассказал kuzbass.aif.ru, почему Цивилев был выбран на новую должность: «Особой сенсации в выдвижении Сергея Цивилева на пост главы Минэнерго — нет. Разговоры о том, что губернатор Кузбасса уйдёт на повышение, идут уже не первый месяц, в этом смысле ожидания были перегреты. Цивилев на особом счету в федеральном центре. Он показал себя в должности гендиректора угледобывающей компании “Колмар”, где за короткий срок смог создать динамичное и перспективное производство, затем зарекомендовал себя, в первую очередь перед федеральным центром, как эффективный управленец на посту губернатора Кузбасса, активно работал в комиссии Госсовета по энергетике».