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Что можно и нельзя делать 12 мая в день Девяти целителей, который называют толкователи снов

Что можно и нельзя делать 12 мая в день Девяти целителей — мучеников Кизических.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 12 вспоминает Девять мучеников Кизических. В народе отмечают день Девяти целителей. Есть еще одно название — толкователи снов.

Что нельзя делать 12 мая

Запрещено завидовать. Подобным можно навлечь неприятности. Не следует обсуждать чужие успехи, так как это можно спровоцировать черную полосу в жизни. Не рекомендуется рассказывать планы. Не следует хвастаться успехами. Кроме того, не стоит 12 мая на протяжении дня сидеть дома. Предки верили, что можно заболеть.

Что можно делать 12 мая

В день Девяти целителей рекомендуется выйти на улицу. Считается, что этим можно укрепить здоровье. А еще 12 мая принято собирать травы, так как они обладают целительной силой.

Согласно приметам, жаркий день предупреждает про похолодание в конце мая. Сильный ветер указывает на ливень. Большое число майских жуков говорит про засуху.

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