Что можно и нельзя делать 12 мая в день Девяти целителей, который называют толкователи снов

Запрещено завидовать. Подобным можно навлечь неприятности. Не следует обсуждать чужие успехи, так как это можно спровоцировать черную полосу в жизни. Не рекомендуется рассказывать планы. Не следует хвастаться успехами. Кроме того, не стоит 12 мая на протяжении дня сидеть дома. Предки верили, что можно заболеть.