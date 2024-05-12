Что можно и нельзя делать 12 мая в день Девяти целителей, который называют толкователи снов

Православная церковь 12 вспоминает Девять мучеников Кизических. В народе отмечают день Девяти целителей. Есть еще одно название — толкователи снов.
Что нельзя делать 12 мая
Запрещено завидовать. Подобным можно навлечь неприятности. Не следует обсуждать чужие успехи, так как это можно спровоцировать черную полосу в жизни. Не рекомендуется рассказывать планы. Не следует хвастаться успехами. Кроме того, не стоит 12 мая на протяжении дня сидеть дома. Предки верили, что можно заболеть.
Что можно делать 12 мая
В день Девяти целителей рекомендуется выйти на улицу. Считается, что этим можно укрепить здоровье. А еще 12 мая принято собирать травы, так как они обладают целительной силой.
Согласно приметам, жаркий день предупреждает про похолодание в конце мая. Сильный ветер указывает на ливень. Большое число майских жуков говорит про засуху.