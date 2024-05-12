Захарова назвала «Евровидение» похоронами Европы

Финал музыкального конкурса «Евровидение-2024» проходит в городе Мальме на юге Швеции 11 мая. Мероприятие организовывают в этом городе уже в третий раз. Россию отстранили от участия в конкурсе в 2022 году из-за проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.