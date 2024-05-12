Приморье окажется во власти циклона: какая погода будет в крае на неделе

Как передает Примгидромет, в понедельник и вторник,
В среду, 15 мая, осадки постепенно пойдут на убыль. Днем потеплеет на 1−3 градуса.
Во Владивостоке в первые два дня недели будет облачно, возможен небольшой дождь. Ночью температура воздуха останется в пределах +6…+9 градусов, днем поднимется до +16 градусов.
В среду, 15 мая, в приморской столице прояснится и станет теплее.
Напомним, глава Примгидромета сообщил о зарождении супертайфуна в Тихом океане. В настоящее время синоптики следят за набором его силы.
Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева.