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Приморье окажется во власти циклона: какая погода будет в крае на неделе

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая, ФедералПресс. В начале следующей недели на погоду в Приморье будут оказывать влияние циклон и атмосферные фронта. По прогнозу синоптиков, на большей территории края пройдут дожди различной интенсивности.

Сейчас в Аннаполисе: +11° 4 м/с 76% 757 мм рт. ст. +12°
Источник: Reuters

Как передает Примгидромет, в понедельник и вторник, 13—14 мая, на большей территории края пройдут дожди. Минимальная температура будет в пределах +2…+10 градусов, максимальная — до +20 градусов.

В среду, 15 мая, осадки постепенно пойдут на убыль. Днем потеплеет на 1−3 градуса.

Во Владивостоке в первые два дня недели будет облачно, возможен небольшой дождь. Ночью температура воздуха останется в пределах +6…+9 градусов, днем поднимется до +16 градусов.

В среду, 15 мая, в приморской столице прояснится и станет теплее.

Напомним, глава Примгидромета сообщил о зарождении супертайфуна в Тихом океане. В настоящее время синоптики следят за набором его силы.

Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева.