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Адвокат объяснил, кого могут не пустить за границу из-за ремонта в квартире

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ограничение на выезд из страны — одна из мер, предусмотренных законом для обеспечения скорейшего исполнения судебных решений. Она может коснуться и тех, кто сделал несанкционированный ремонт в квартире, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Источник: РИА "Новости"

В законе об исполнительном производства оговорена возможность нескольких подобных мер, но запрет на выезд, пожалуй, самая неприятная, рассуждает она. Ее могут наложить не только за долги, но и при требовании суда привести жилье в первоначальное состояние после незаконной перепланировки.

А вот сразу узнать об ограничении на выезд получается не всегда. Дело в том, что база данных исполнительных производств не содержит сведений об установке такого запрета. Если человек не получил на руки постановление, он может и не знать о нем. Значит, есть риск, что его задержат во время прохождения таможенного контроля в аэропорту, и такие случаи не редкость.

Для того, чтобы снять эту меру, следует либо исполнить решение суда, либо опротестовать постановление о запрете выезда. Но государство может компенсировать испорченный отпуск лишь если будет доказано, что пристав наложил ограничение по ошибке, заключила Кудерко.

недвижимость