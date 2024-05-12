Адвокат объяснил, кого могут не пустить за границу из-за ремонта в квартире

А вот сразу узнать об ограничении на выезд получается не всегда. Дело в том, что база данных исполнительных производств не содержит сведений об установке такого запрета. Если человек не получил на руки постановление, он может и не знать о нем. Значит, есть риск, что его задержат во время прохождения таможенного контроля в аэропорту, и такие случаи не редкость.