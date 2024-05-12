Адвокат объяснил, кого могут не пустить за границу из-за ремонта в квартире

В законе об исполнительном производства оговорена возможность нескольких подобных мер, но запрет на выезд, пожалуй, самая неприятная, рассуждает она. Ее могут наложить не только за долги, но и при требовании суда привести жилье в первоначальное состояние после незаконной перепланировки.
А вот сразу узнать об ограничении на выезд получается не всегда. Дело в том, что база данных исполнительных производств не содержит сведений об установке такого запрета. Если человек не получил на руки постановление, он может и не знать о нем. Значит, есть риск, что его задержат во время прохождения таможенного контроля в аэропорту, и такие случаи не редкость.
Для того, чтобы снять эту меру, следует либо исполнить решение суда, либо опротестовать постановление о запрете выезда. Но государство может компенсировать испорченный отпуск лишь если будет доказано, что пристав наложил ограничение по ошибке, заключила Кудерко.