Православные верующие отмечают сегодня Антипасху

Вопреки названию, «Антипасха» не отрицает Воскресение Иисуса и не несет в себе негативный смысл. Это слово в переводе с греческого означает «вместо», «напротив Пасхи» или «Воскресение, подобное Пасхе». То есть этот праздник — продолжение Воскресения Христова.
Фоминым воскресеньем этот день зовут в память о евангельском сюжете. Согласно Священному Писанию один из 12 апостолов — Фома — отказался верить в чудесное воскрешение Христа. Тогда Сын Божий лично предстал перед ним, апостол уверовал в силу Господа и стал одним из самых ревностных проповедников христианства. Кстати, именно оттуда в народе появилось выражение «Фома неверующий».
Народное название Красная горка этот день получил из-за традиции предков спускать с помоста — «горки» — окрашенные в красный цвет яйца. Это символизировало «камень от двери гроба», который ангел отодвинул, чтобы люди увидели пустой гроб и уверовали, что Иисус Христос воскрес.
В этот день также было принято устраивать первые весенние гуляния. Проходили они на пригорках, раньше других освобождавшихся от снега, отсюда название — «красная» (то есть красивая) горка.
По традициям в этот день разрешается угостить друзей и близких куличами и яйцами, оставшимися с Пасхи. Однако до Радуницы ходить на могилы и поминать там умерших родственников не рекомендуется. В день следует воздерживаться от ссор и уныния.
Начиная с Фоминого воскресенья в Православной Церкви после длительного великопостного перерыва возобновляется совершение таинства венчания.