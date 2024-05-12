Дожди и грозы ожидают южноуральцев в воскресенье

Температура воздуха днем составит от +16 до +21 градуса, в горах — до +13. Ветер западной четверти 9−14 метров в секунду, местами порывы 17−22.
В Челябинске сегодня облачно с прояснением, небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит от +17 до +19 градусов. Ветер западной четверти 9−14 метров в секунду, порывы 15−19.
День Ангела сегодня, 12 мая, у Артемия, Василия, Федота и Филимона.
Между прочим, 12 мая 2024 года отмечают Красную Горку. Согласно народным приметам, сегодня лучше отказаться от посадки растений. Дело в том, что они не приживутся, а вы зря потратите время и силы.