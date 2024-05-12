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Дожди и грозы ожидают южноуральцев в воскресенье

В воскресенье, 12 мая, в Челябинской области будет облачно с прояснением, кратковременные дожди, возможны грозы.

Сейчас в Аннаполисе: +13° 8 м/с 88% 758 мм рт. ст. +12°

Температура воздуха днем составит от +16 до +21 градуса, в горах — до +13. Ветер западной четверти 9−14 метров в секунду, местами порывы 17−22.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит от +17 до +19 градусов. Ветер западной четверти 9−14 метров в секунду, порывы 15−19.

День Ангела сегодня, 12 мая, у Артемия, Василия, Федота и Филимона.

Между прочим, 12 мая 2024 года отмечают Красную Горку. Согласно народным приметам, сегодня лучше отказаться от посадки растений. Дело в том, что они не приживутся, а вы зря потратите время и силы.