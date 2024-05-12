Священник рассказал, почему нельзя венчаться до Красной горки

Когда венчаться
В Русской православной Церкви в первое воскресенье после Пасхи встречают Фомино воскресенье или Антипасху (греческое название праздника), или, по-народному, Красную горку. По словам священника, последнее название «не церковное и связано с народными традициями — крашением яиц и детскими играми». Начиная с Красной горки в Церкви возобновляют венчания, которых не совершали уже больше двух месяцев.
«Во время Недели о Страшном суде (масленицы), Великого поста, Пасхи и до окончания Светлой недели в Церкви не совершали таинство венчания, чтобы не отвлекать людей от подготовки к Пасхе и от празднования Воскресения Христова. Ведь свадьба — настолько важное событие в жизни человека, что оно способно затмить собою все. По той же причине венчаний не совершают и в другие большие церковные праздники, а также время их празднования, например, в период рождественских святок», — сказал отец Максим Первозванский.
Также священник напомнил значение слова «Антипасха»: приставка «анти» в современном русском языке ассоциируется со словом «против», «но в церковнославянском буквально значит “напротив”.
«То есть Антипасха — это следующее за Пасхой воскресенье, день “напротив” Христова Воскресения. Накануне Антипасхи, в субботу, завершилась Светлая неделя, время особой пасхальной радости. Пасха празднуется 40 дней, и, таким образом, Фомино Воскресенье открывает более спокойный период этого празднования, хотя еще есть элементы пасхального богослужения, например, в храмах звучат возгласы “Христос воскресе!”, — заключил собеседник агентства.
Фомино воскресенье
Фомино воскресенье установлено в память об апостоле Фоме, который отсутствовал в день Воскресения Христова, когда Иисус явился ученикам, а потому не поверил в реальность воскресения. Согласно Евангелию, через неделю Иисус Христос вновь явился ученикам, среди которых был уже и Фома. Иисус предложил Фоме вложить свои пальцы ему в рану, оставленную копьем во время распятия, а также посмотреть пронзенные гвоздями руки и стать «не неверующим, но верующим» (Евангелие от Иоанна). Тот вложил свои пальцы в рану и удостоверился в том, что Спаситель воскрес из мертвых. Так произошло уверение Фомы. «Господь мой и Бог мой!», — воскликнул апостол. На что Иисус ответил: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие».