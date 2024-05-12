Священник рассказал, почему нельзя венчаться до Красной горки

В Русской православной Церкви в первое воскресенье после Пасхи встречают Фомино воскресенье или Антипасху (греческое название праздника), или, по-народному, Красную горку. По словам священника, последнее название «не церковное и связано с народными традициями — крашением яиц и детскими играми». Начиная с Красной горки в Церкви возобновляют венчания, которых не совершали уже больше двух месяцев.



«Во время Недели о Страшном суде (масленицы), Великого поста, Пасхи и до окончания Светлой недели в Церкви не совершали таинство венчания, чтобы не отвлекать людей от подготовки к Пасхе и от празднования Воскресения Христова. Ведь свадьба — настолько важное событие в жизни человека, что оно способно затмить собою все. По той же причине венчаний не совершают и в другие большие церковные праздники, а также время их празднования, например, в период рождественских святок», — сказал отец Максим Первозванский.



Также священник напомнил значение слова «Антипасха»: приставка «анти» в современном русском языке ассоциируется со словом «против», «но в церковнославянском буквально значит “напротив”.