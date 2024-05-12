Когда поехать на кладбище, если на Радоницу работаешь?

Нашим родственникам и их душам не нужны цветочки, а уж тем более конфетки, печеньки — это рудимент языческого обряда. Но самое главное для них — это молитва. В ней мы просим Бога и за умерших родных, чтобы им помог, и сами себя страхуем, чтобы не допускать грехов, и поддерживаем духовную связь с нашими близкими. А вообще Радоницу в Кузбассе часто делают выходным днём для многих людей (в других регионах страны тоже), автобусы специально организовывают".