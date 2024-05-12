Когда поехать на кладбище, если на Радоницу работаешь?

День памяти усопших — Радоница выпадает на 14 мая.
День памяти усопших, Радоница, выпадает на 14 мая, это рабочий вторник. В какой другой близкий выходной день можно посетить кладбище?
Священник Казанского храма г. Кемерово, протоиерей Евгений Сидорин рассказал, что можно сходить на службу в понедельник вечером или во вторник с утра:
"Я наблюдал не раз, как многие люди перед работой приходят в храм в семь-восемь утра: остаться на службу не могут, но они помолились, поставили свечку, заказали панихиду. А потом после работы поехали на кладбище. Сам по себе визит на кладбище не является обязательным ритуалом. Хотя, конечно, там можно прийти убрать могилу.
Нашим родственникам и их душам не нужны цветочки, а уж тем более конфетки, печеньки — это рудимент языческого обряда. Но самое главное для них — это молитва. В ней мы просим Бога и за умерших родных, чтобы им помог, и сами себя страхуем, чтобы не допускать грехов, и поддерживаем духовную связь с нашими близкими. А вообще Радоницу в Кузбассе часто делают выходным днём для многих людей (в других регионах страны тоже), автобусы специально организовывают".