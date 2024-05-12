Рабочая неделя в Красноярске будет солнечной и теплой

Сохранится теплая погода и в среду. В этот день днем будет до +21, но возможен небольшой дождь. Небольшое похолодание ожидается в четверг и пятницу. Днем в эти дни будет всего +15 и облачно. Но к выходным жаркая погода вновь вернется в город. Уже в субботу и воскресенье воздух прогреется до +20, без осадков.