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Рабочая неделя в Красноярске будет солнечной и теплой

Воздух прогреется до 29 градусов тепла.

Сейчас в Аннаполисе: +13° 8 м/с 88% 758 мм рт. ст. +12°
Источник: Аргументы и факты

В Красноярск пришло долгожданное потепление. Предстоящая рабочая неделя обещает быть теплой и солнечной. По данным синоптиков, в городе потеплеет до +29 градусов тепла.

Так, в понедельник в дневное время воздух прогреется до +22, а самым жарким днем на неделе станет вторник. В этот день потеплеет до +29. Первые рабочие дни будут ясными и без осадков, ночью ожидается в среднем до +10.

Сохранится теплая погода и в среду. В этот день днем будет до +21, но возможен небольшой дождь. Небольшое похолодание ожидается в четверг и пятницу. Днем в эти дни будет всего +15 и облачно. Но к выходным жаркая погода вновь вернется в город. Уже в субботу и воскресенье воздух прогреется до +20, без осадков.