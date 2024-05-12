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Жителям двух районов Иркутска начнут отключать горячую воду 15 мая

Отключение пройдет из-за испытания теплосетей.

Источник: KrasnodarMedia.su

Горячее водоснабжение отключат в домах поселка Жилкино и на улице Баррикад в Иркутске с 15 мая. Специалисты проведут диагностику оборудования. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт (6+) Иркутской энергосбытовой компании.

Несколько десятков жилых домов на улице Баррикад затронет кратковременное отключение горячей воды — 15 мая с 9.00 до 18.00.

В поселке Жилкино отключение пройдет в два этапа. Сначала горячего водоснабжения не будет с 15 по 17 мая, затем часть домов отключат 21 мая с 9.00 до 18.00.

ЖКХ