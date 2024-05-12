В Новосибирске активисты вышли на митинг против эвтаназии бездомных животных

В Новосибирске несмотря на запуск соответствующего опроса на портале Госуслуг горожане, проголосовавшие против эвтаназии бездомных животных, вышли на митинг. Сообщение об этом было опубликовано на сайте «krsk.sibnovosti.ru».
Опрос, проведенный Законодательным собранием региона совместно с Управлением ветеринарии, показал, что 50,6% опрошенных (4 266 человек) считают процедуру недопустимой. Всего в голосовании приняли участие 8 427 жителей области, большинство из которых признают остроту проблемы безнадзорных животных в регионе.
Однако стоит отметить, что эвтаназия бездомных животных уже разрешена в Бурятии, Тыве, Алтайском крае, Забайкалье, Чукотке, а также в Астраханской и Магаданской областях.
В Красноярском крае идею «утилизации» бездомных собак поддержала депутат Законодательного собрания Елена Пензина. Ее инициатива появилась после трагического случая в селе Филимоново Канского района, где бродячий пес напал на 10-летнего мальчика, возвращавшегося домой из школы.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что родителей детей-мигрантов проверят в Новосибирске после нападения с отверткой.