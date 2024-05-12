Аннаполис
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 1 июня в Новосибирске изменится расчет единого пособия по алиментам на детей

В Новосибирске с 1 июня изменится расчет единого пособия по алиментам на детей.

Источник: Сиб.фм

Теперь родители должны перечислять минимальные установленные суммы.

«С 1 июня, если есть решение суда о сумме алиментов, то в расчете доходов будет учитываться фактически поступившая сумма, как и ранее», — сообщает пресс-служба СФР по региону.

Отмечается, что если между родителями была устная договоренность или заключено нотариальное соглашение, то пособие будет рассчитываться исходя из суммы, которую указали в заявлении или соглашении.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти новосибирца от инфаркта.