С 1 июня в Новосибирске изменится расчет единого пособия по алиментам на детей

Теперь родители должны перечислять минимальные установленные суммы.
«С 1 июня, если есть решение суда о сумме алиментов, то в расчете доходов будет учитываться фактически поступившая сумма, как и ранее», — сообщает пресс-служба СФР по региону.
Отмечается, что если между родителями была устная договоренность или заключено нотариальное соглашение, то пособие будет рассчитываться исходя из суммы, которую указали в заявлении или соглашении.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти новосибирца от инфаркта.