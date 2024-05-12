Омичей вторую ночь завораживает удивительное природное явление

В ночь на 12 мая омичи вновь могли наблюдать редкое природное явление — полярное сияние. Оно было настолько сильным, что видеть его моги не только жители области, но и города. Фотоснимки яркого неба заполонили соцсети. Полярные сияния жители региона также видели и в ночь на 11 мая. Причина тому — сильные вспышки на солнце.
Как рассказали в омском планетарии геомагнитный супершторм случился 10 мая. Сильнее шторм был только 20 ноября 2003 года и 13 марта 1989 года. Таким образом, геомагнитный шторм, который в эти дни видят омичи в виде полярных сияний, стал третьим по мощности за 150 лет наблюдений и вторым в 21 веке.
Отметим также, что в северных широтах Омской области полярные сияния наблюдаются чаще. В Омске явление можно увидеть при очень сильных вспышках на солнце и при ясном ночном небе.