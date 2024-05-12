Омичей вторую ночь завораживает удивительное природное явление

Как рассказали в омском планетарии геомагнитный супершторм случился 10 мая. Сильнее шторм был только 20 ноября 2003 года и 13 марта 1989 года. Таким образом, геомагнитный шторм, который в эти дни видят омичи в виде полярных сияний, стал третьим по мощности за 150 лет наблюдений и вторым в 21 веке.