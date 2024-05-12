За не оставшимися дома омичами проследят камеры

Кроме того, камеры установлены и на трассах в районах области — на автодорогах Челябинск — Новосибирск в Кормиловском, Исилькульском и Москаленском районах; Тюмень — Омск в Любинском и Крутинском районах; Омск — Тара в Саргатском районе; Бакбасар — Полтавка в Азовском районе; Троицкое — Чукреевка в Омском районе; Обход города Омска в Азовском районе.