За не оставшимися дома омичами проследят камеры

Так, треноги в этот день расположены в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на улицах Доковская, 22 Апреля, Суворова, Иртышская набережная, 22-я Северная, 27-я Северная, Маршала Жукова, Химиков, Черлакский тракт, Герцена, Орджоникидзе и проспекте Менделеева.
Кроме того, камеры установлены и на трассах в районах области — на автодорогах Челябинск — Новосибирск в Кормиловском, Исилькульском и Москаленском районах; Тюмень — Омск в Любинском и Крутинском районах; Омск — Тара в Саргатском районе; Бакбасар — Полтавка в Азовском районе; Троицкое — Чукреевка в Омском районе; Обход города Омска в Азовском районе.