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За не оставшимися дома омичами проследят камеры

В правоохранительных органах в воскресенье, 12 мая 2024 года. представили список улиц и дорог Омска и области, где сегодня установлены передвижные комплексы автоматической фото- и видеофиксации административных правонарушений, которые проследят за не оставшимися сегодня дома водителями.

Источник: SuperOmsk.ru

Так, треноги в этот день расположены в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на улицах Доковская, 22 Апреля, Суворова, Иртышская набережная, 22-я Северная, 27-я Северная, Маршала Жукова, Химиков, Черлакский тракт, Герцена, Орджоникидзе и проспекте Менделеева.

Кроме того, камеры установлены и на трассах в районах области — на автодорогах Челябинск — Новосибирск в Кормиловском, Исилькульском и Москаленском районах; Тюмень — Омск в Любинском и Крутинском районах; Омск — Тара в Саргатском районе; Бакбасар — Полтавка в Азовском районе; Троицкое — Чукреевка в Омском районе; Обход города Омска в Азовском районе.

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