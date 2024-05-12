Голый мужчина держит в страхе жителей дома на улице Дениса Давыдова в Новосибирске

Как следует из комментариев, этот жилец регулярно выходит из своей квартиры голым, чтобы выпустить на самовыгул собаку. Соседи считают его психически нездоровым и мирятся со странностями, поскольку агрессии сосед не проявляет. Некоторые даже относятся к ситуации с юмором.