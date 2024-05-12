Голый мужчина держит в страхе жителей дома на улице Дениса Давыдова в Новосибирске

Ролик, на котором абсолютно голый мужчина выходит из лифта, спускается по ступеням и открывает дверь в подъезд, опубликовал телеграм-канал АСТ-54. На кадрах видно, как человек выпускает из подъезда собаку, потом возвращается обратно. Поясняется, что видео снято камерой в подъезде дома на улице Дениса Давыдова.
Как следует из комментариев, этот жилец регулярно выходит из своей квартиры голым, чтобы выпустить на самовыгул собаку. Соседи считают его психически нездоровым и мирятся со странностями, поскольку агрессии сосед не проявляет. Некоторые даже относятся к ситуации с юмором.
— Бедная собака, какой позор, — написал один из комментаторов.
Ранее «Прецедент» писал: уголовное дело после смерти новосибирца от инфаркта поручил возбудить Александр Бастрыкин. В Томской области в ДТП с мотоциклом и иномаркой погиб хирург из Бердска. В Новосибирске после нападения с отверткой проверят родителей детей-мигрантов.
Екатерина СОСНИНА.