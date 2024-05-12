Аннаполис
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голый мужчина держит в страхе жителей дома на улице Дениса Давыдова в Новосибирске

Житель одного из домов на улице Дениса Давыдова в Новосибирске выходит обнаженным в подъезд и пугает соседей. Цель его прогулок без трусов — выпустить на самовыгул собаку.

Источник: Соцсети

Ролик, на котором абсолютно голый мужчина выходит из лифта, спускается по ступеням и открывает дверь в подъезд, опубликовал телеграм-канал АСТ-54. На кадрах видно, как человек выпускает из подъезда собаку, потом возвращается обратно. Поясняется, что видео снято камерой в подъезде дома на улице Дениса Давыдова.

Как следует из комментариев, этот жилец регулярно выходит из своей квартиры голым, чтобы выпустить на самовыгул собаку. Соседи считают его психически нездоровым и мирятся со странностями, поскольку агрессии сосед не проявляет. Некоторые даже относятся к ситуации с юмором.

— Бедная собака, какой позор, — написал один из комментаторов.

Ранее «Прецедент» писал: уголовное дело после смерти новосибирца от инфаркта поручил возбудить Александр Бастрыкин. В Томской области в ДТП с мотоциклом и иномаркой погиб хирург из Бердска. В Новосибирске после нападения с отверткой проверят родителей детей-мигрантов.

Екатерина СОСНИНА.