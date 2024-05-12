Как омич стал дублёром в фильме «Небесный тихоход»

Советский фильм «Небесный тихоход» стал на долгие годы самым популярным музыкальным кинематографическим произведением периода Великой Отечественной войны.
Его снимали на Ленфильме, только что вернувшемся из эвакуации. Местом для съёмки выбрали аэродром Левашово, в кадре использовали действующие самолёты, а консультантами стали настоящие лётчики. Они же выступили и в роли дублёров, которые заменяли в кадре артистов при воздушных съёмках. Среди них был и омский пилот Николай Алексеев, он выполнял полётное задание за легендарного артиста Николая Крючкова.
Подробности в материале omsk.aif.ru.
«Потому, потому что мы пилоты»
Режиссёром фильма «Небесный тихоход» стал Семён Тимошенко, он придумал, как снять о войне не трагедию, а комедию. Пусть и ругали его в своё время за легковесность, но он предугадал любовь кинозрителя к такому жанру повествования. Ему удалось снять, как бы сейчас сказали, клиповый материал — каждый эпизод закончен, имеет своё музыкальное звучание и может жить вполне самостоятельно. Не зря его так часто включали в киноконцерты.
История, рассказанная в фильме, проста. Три друга, фронтовые лётчики-истребители Василий Булочкин (Николай Крючков), Семён Туча (Василий Меркурьев) и Сергей Кайсаров (Василий Нещипленко) поклялись до конца войны не влюбляться. Булочкин после госпиталя попадает в полк ночных бомбардировщиков на лёгкий самолёт ПО-2. Смена столь разительна, что истребитель немного растерян: после скоростей и стремительных атак тихоходная воздушная машина его обескураживает. В ещё большее изумление приводит тот факт, что все подчинённые теперь — только девушки.
По фильму друзья, конечно же, нарушают клятву.
Фильм «Небесный тихоход» вышел на экраны Советского Союза 1 апреля 1946 года, его сразу стали критиковать, но за картину голосовал зритель. Его посмотрел 21 млн человек.
«Пора в путь-дорогу»
Упоминаемые лётчики-дублёры в фильме, как и в жизни, воевали на малоприметном, но надёжном самолёте ПО-2, он же У-2. Биплан, созданный Поликарповым, выполнял свои задачи, несмотря на малую скорость. В «Небесном тихоходе» за Крючкова-Булочкина летал Николай Васильевич Алексеев. О нём собраны материалы создателями музея омского аэропорта, свои воспоминания написала об отце и его дочь.
30 мая 2024 года исполняется 100 лет со дня рождения Николая Васильевича. Он родился в станице Фастовецкая Тихорецкого района Краснодарского края. Окончил в 1938 году Балашовскую авиашколу, которая его отправила в Новосибирск, в 1941 году переехал в Омск.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, страна объявила мобилизацию. Касалось это и лётной техники. Гражданский воздушный флот был передан в Наркомат обороны, авиагруппы получили статус особого назначения и за военное время стали незаменимыми для фронта и партизанского движения на захваченных врагом территориях.
Омский аэропорт 25 июня отправил первую группу пилотов на самолётах в расположение военных частей, вторая группа вылетела на запад в сентябре 1941 года. Вот как раз во второй группе и находился Николай Алексеев.
Задачу пилоты-сибиряки выполнили, самолёты доставили на фронт. И решили остаться. Авиаэскадрильи специального назначения возили почту, летали за линию фронта к партизанам, бомбили с малых высот, доставляли раненых.
Алексеев был зачислен в 3-й авиационный отряд Северной особой авиагруппы, ему присвоили воинское звание — младший лейтенант. Свой У-2 он знал наизусть, мог использовать все его технические возможности на малых высотах, при зенитном обстреле, перегрузе.
Орден Красной Звезды — свою первую награду — Николай Васильевич получил в мае 1942 года. В наградном листе, опубликованном на сайте «Подвиг народа», можно прочесть: «…Работая на санитарном самолёте, т. Алексеев, невзирая на трудные для полёта метеорологические условия, прикладывая все свои силы и знания, вывозил тяжело раненных бойцов и командиров с передовых участков фронта. Спасая жизнь своих боевых товарищей, т. Алексеев, умело пилотируя свой санитарный самолёт, проводил его из-под носа вражеской авиации самым незаметным образом, не давая возможности противнику издеваться над его беззащитной машиной. На санитарной работе по вывозке раненых т. Алексеев налетал 210 часов без каких-либо нарушений… За последние два месяца работы в отряде т. Алексеев вывез 96 человек раненых… “(орфография сохранена. — Ред.).
«Партизан Отечественной войны»
Лётчик Алексеев на своём самолёте садился за линией фронта по огням партизанских костров — дневные перелёты были опасными и для пилотов, и для партизан. Свой первый орден Красного Знамени он получил в сентябре 1943 года. В наградном листе сказано: «На самолёте У-2 совершил 160 ночных боевых вылетов. Из них 60 на бомбёжку переднего края противника и 100 вылетов по обслуживанию партизан Ленинградской области. Налёт — 570 часов. Произвёл 50 посадок в тылу врага. Перевёз 62 партизана, в том числе вывез обратно двух раненых. Доставил партизанским отрядам 5600 кг продовольствия и боеприпасов. Сбросил на опорные пункты противника 130 авиабомб весом 9500 кг. Разбросал на оккупированной территории 125 тыс. листовок… “.
Всего же за боевую доблесть и храбрость Николай Васильевич Алексеев награждён тремя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «Партизан Отечественной войны» I степени, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», орденом Отечественной войны I степени. Он был представлен и к присвоению звания Герой Советского Союза, но, к сожалению, не получил его.
Летал Алексеев до 1973 года, 22 декабря 1975-го он умер, прожив яркую жизнь настоящего воина.