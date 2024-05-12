Как омич стал дублёром в фильме «Небесный тихоход»

Орден Красной Звезды — свою первую награду — Николай Васильевич получил в мае 1942 года. В наградном листе, опубликованном на сайте «Подвиг народа», можно прочесть: «…Работая на санитарном самолёте, т. Алексеев, невзирая на трудные для полёта метеорологические условия, прикладывая все свои силы и знания, вывозил тяжело раненных бойцов и командиров с передовых участков фронта. Спасая жизнь своих боевых товарищей, т. Алексеев, умело пилотируя свой санитарный самолёт, проводил его из-под носа вражеской авиации самым незаметным образом, не давая возможности противнику издеваться над его беззащитной машиной. На санитарной работе по вывозке раненых т. Алексеев налетал 210 часов без каких-либо нарушений… За последние два месяца работы в отряде т. Алексеев вывез 96 человек раненых… “(орфография сохранена. — Ред.).