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В Москве ожидается до плюс 9 градусов

Днем будет облачно с прояснениями.

Сейчас в Аннаполисе: +13° 8 м/с 88% 758 мм рт. ст. +12°
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и до 9 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет от 7 до 9 градусов тепла, в ночь на понедельник температура может опуститься до нуля градусов.

Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 5 — плюс 10 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус 3 градусов.