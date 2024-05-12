В Москве ожидается до плюс 9 градусов

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и до 9 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице будет от 7 до 9 градусов тепла, в ночь на понедельник температура может опуститься до нуля градусов.
Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.
В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 5 — плюс 10 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус 3 градусов.