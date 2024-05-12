В Прибайкальском нацпарке закрыли несколько туристических маршрутов

Нескольких маршрутов Прибайкальского национального парка закрыли с 12 мая. Это связано с высоким (4 из 5) классом пожарной опасности и действующим особым противопожарным режимом, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал ФГБУ «Заповедного Прибайкалья» (18+).