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В Прибайкальском нацпарке закрыли несколько туристических маршрутов

Разрешения на посещение временно не выдаются.

Источник: Без источника

Нескольких маршрутов Прибайкальского национального парка закрыли с 12 мая. Это связано с высоким (4 из 5) классом пожарной опасности и действующим особым противопожарным режимом, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал ФГБУ «Заповедного Прибайкалья» (18+).

Разрешения на посещение временно не выдаются по маршрутам:

  • Север острова Ольхон
  • Курма-Кочериково
  • Камни потайные
  • Порт Байкал
  • Кругобайкальская железная дорога
  • Исток Ангары
  • о.п. Переезд — Кругобайкальская железная дорога
  • о.п. Тёмная падь — Старая Ангасолка
  • п. Тырган — урочище Саган-Заба
  • Тажераны
  • д. Бугульдейка — Падь Большая Марта — д. Петрова

На открытых маршрутах введён запрет на разведение костров, сжигание сухой растительности и приготовление пищи на открытом огне.

туризм и отдых