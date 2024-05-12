В Прибайкальском нацпарке закрыли несколько туристических маршрутов

Нескольких маршрутов Прибайкальского национального парка закрыли с 12 мая. Это связано с высоким (4 из 5) классом пожарной опасности и действующим особым противопожарным режимом, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал ФГБУ «Заповедного Прибайкалья» (18+).
Разрешения на посещение временно не выдаются по маршрутам:
- Север острова Ольхон
- Курма-Кочериково
- Камни потайные
- Порт Байкал
- Кругобайкальская железная дорога
- Исток Ангары
- о.п. Переезд — Кругобайкальская железная дорога
- о.п. Тёмная падь — Старая Ангасолка
- п. Тырган — урочище Саган-Заба
- Тажераны
- д. Бугульдейка — Падь Большая Марта — д. Петрова
На открытых маршрутах введён запрет на разведение костров, сжигание сухой растительности и приготовление пищи на открытом огне.