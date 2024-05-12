Сотни красноярцев поехали на кладбища перед Родительским днем

Сотник красноярцев поехали на городские погосты перед Родительским днем. В итоге 11 мая по дороге к Шинному кладбищу образовалась пробка.
По поручению мэра в эти дни усилена работа коммунальных служб по вывозу мусора, а общественный транспорт, проходящий через погосты, работает по расписанию рабочего дня.
С 13 мая въезд на кладбища на личном транспорте будет запрещен вплоть до 14 числа. Для удобства горожан по территории двух самых крупных кладбищ будут ходить специальные автобусы с 8:00 до 20:00.
В новой части Бадалыка будут ездить 7 больших автобусов с интервалом движения 7−8 минут, проезд обойдется в 20 рублей. В старой части будут курсировать три автобуса среднего класса вместимости, цена проезда — 16 рублей.
На Шинном кладбище запустят пять автобусов, стоимость билета — 16 рублей. До нового погоста горожан будут перевозить еще два автобуса.