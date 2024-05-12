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Жители Башкирии просят не отключать горячую воду, пока холода не отступят

В Уфе все запланированные отключения пока плановые, а не сезонные.

Жители Башкирии пишут комментарии на странице главы региона Радия Хабирова с просьбой не отключать горячую воду, пока холода не отступят.

Очередной комментарий оставила жительница Уфы, подчеркнув, что жалуется не только столица.

Представительница администрации Кировского района города в ответ заявила, что все отключения МУП «Уфимские инженерные сети» пока не сезонные, а плановые.

«Отопительные системы готовят к новому отопительному сезону, переноса отключения не планируют. Проговорим с сотрудниками МУП УИС о максимальном сокращении сроков работ», — написала чиновница.

ЖКХ