Администрация Владивостока призвала не ехать на кладбища на личной машине

В преддверии Радоницы, которая в этом году приходится на 14 мая, на территории общественных кладбищ как обычно много посетителей. Работа тяжелой техники 12 мая приостановлена, на «Лесном» и «Морском» ограничили проезд личного транспорта, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Очевидцы рассказывают, что к Морскому кладбищу во Владивостоке уже собралась большая пробка. К нему организовано движение трех автобусов 11,12 и 14 мая, к Лесному кладбищу должны подвозить четыре автобуса, сообщали ранее в мэрии.
В администрации напоминают, что до 16 мая от площади Луговой до Морского кладбища ходит автобус № 6. На маршруте работает два автобуса среднего класса, время работы — с 8:20 до 20:50. Расчетный интервал движения — 40 минут.
Напомним, ранее во Владивостоке открыли новый мемориальный комплекс в память о погибших бойцах СВО. Он расположен на территории Морского кладбища.