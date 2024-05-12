Администрация Владивостока призвала не ехать на кладбища на личной машине

В преддверии Радоницы, которая в этом году приходится на 14 мая, на территории общественных кладбищ как обычно много посетителей. Работа тяжелой техники 12 мая приостановлена, на «Лесном» и «Морском» ограничили проезд личного транспорта, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».