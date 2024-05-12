Рабочая неделя начнется с дождя в Хабаровске

В Хабаровский край вернулись осадки. По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 13 мая опасных метеоявлений не ожидается, но в некоторых районах региона пройдут дожди. Стоит не забыть взять зонтики, прежде чем идти на работу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В краевой столице ночью пройдет небольшой дождь, три-пять градусов тепла. Днем — без существенных осадков, 16−18 градусов. Ветер северный от пяти до 10 метров в секунду.
На юге — местами небольшой дождь. Ночью от пяти до 10 градусов, днем — 16−18. Ветер северо-восточный от семи до 12 метров в секунду.
В центральной части региона — ночью местами пройдет небольшой дождь, три-семь градусов тепла. Днем — без существенных осадков, в Верхнебуреинском районе — местами дождь, 10−16 градусов. Ветер северный, северо-восточный от четырех до 13 метров в секунду.
На севере Хабаровского края — без существенных осадков. Ночью от минус двух до плюс четырех, днем — от двух до 10 градусов. Ветер северо-западный и северо-восточный от пяти до 10 метров в секунду.