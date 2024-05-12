Тигрица, спасённая из тайги, поселилась в хабаровском зоосаде

Когда тигрица адаптируется к новым условиям и выйдет из карантина, её планируют познакомить с четырёхгодовалым сородичем Штормом — несмотря на травмы, хищница достаточно сильна и молода, чтобы дать потомство. Их вольеры, отметила собеседница «АиФ-Дальинформ», находятся рядом — из одной клетки есть прямой проход в другую — поэтому соединение во время гона, скорее всего, состоится.