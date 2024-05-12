Тигрица, спасённая из тайги, поселилась в хабаровском зоосаде

В хабаровском зоосаде «Приамурский» поселилась тигрица, которую спасли из дикой природы. Сейчас хищница находится на карантине, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Самка амурского тигра, у которой пока нет имени, впервые попала к людям 3 февраля 2024 года. Сотрудники департамента охотхозяйства Приморского края доставили её в «Центр “Тигр”» в тяжёлом состоянии — с переломом лапы и травмой нижней челюсти.
Благодаря усилиям ветеринаров гостью из тайги удалось «поставить на ноги» — ей удалили осколки клыков и зашили лапу. Однако из-за полученных повреждений самостоятельно охотиться она больше не сможет. В связи с этим хищницу решили перевезти в Хабаровск в рамках программы размножению и сохранению амурского тигра.
«Для неё переоборудовали уже готовый вольер, а тигрицу Ригму, которая раньше там проживала, поселили в соседний. Перед приездом новой постоялицы в вольере была проведена дезинфекция, а в кормовой были перестланы полы, чтобы 30-дневный период карантина протекал без проблем», — рассказала «АиФ-Дальинформ» специалист зоосада по связям с общественностью Елена Журавлёва.
Когда тигрица адаптируется к новым условиям и выйдет из карантина, её планируют познакомить с четырёхгодовалым сородичем Штормом — несмотря на травмы, хищница достаточно сильна и молода, чтобы дать потомство. Их вольеры, отметила собеседница «АиФ-Дальинформ», находятся рядом — из одной клетки есть прямой проход в другую — поэтому соединение во время гона, скорее всего, состоится.
«Но это долгосрочные планы. Пока посмотрим по обстоятельствам, как будет проходить процесс пребывания и адаптации тигрицы в нашем зоосаде», — заключила Журавлёва.
Пока хищница отдыхает от стресса и привыкает к новой обстановке, для неё выбирают имя. Предложить свой вариант можно в комментариях к посту в Telegram-канале зоосада.