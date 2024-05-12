Бывший автомобиль Иванова выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей

Этот автомобиль 2015 года выпуска был указан в декларации Иванова за 2019 год. Однако, по данным ГИБДД, «Авто.ру» и сервиса AvtoFace, 17 февраля 2023 года у автомобиля сменился владелец. Собственником Chevrolet стал человек, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными бывшей супруги Иванова.