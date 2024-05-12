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Бывший автомобиль Иванова выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Внедорожник Chevrolet Suburban, который замминистра обороны Тимур Иванов переоформил на бывшую супругу Светлану, выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей после аварии, выяснил корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Иванов был задержан в конце апреля 2024 года. Он обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере. Адвокат Иванова Мурад Мусаев сообщил, что по делу отстраненного замминистра арестовано имущество множества людей, в том числе по 10 тысяч рублей — на счетах его родителей.

Этот автомобиль 2015 года выпуска был указан в декларации Иванова за 2019 год. Однако, по данным ГИБДД, «Авто.ру» и сервиса AvtoFace, 17 февраля 2023 года у автомобиля сменился владелец. Собственником Chevrolet стал человек, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными бывшей супруги Иванова.

По данным РИА Новости, внедорожник сначала поставили в сервис на ремонт после серьезного ДТП, а в апреле 2024 года — выставили на продажу.

У машины есть повреждения, характерные для лобового удара — бампер и решетка радиатора отсутствуют.

Крышка капота не смята, но подкапотное пространство сильно повреждено, что может свидетельствовать о том, что предмет, с которым столкнулся внедорожник, был невысоким.

Также смята передняя часть левого крыла. Передние фары отсутствуют. Внутри салона есть лист бумаги, где указано, что у машины плохие тормоза.

Стартовая цена битой машины, исходя из объявления о продаже, составляет 2,5 миллиона рублей.

Перед продажей автомобиль был перерегистрирован, получен новый госномер. Прежний же, по словам собеседника агентства, владелец машины решил оставить себе. По данным интернет-ресурсов, стоимость аналогичных госномеров превышает 1,3 миллиона рублей.

Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, арестован до 23 июня. Следствие полагает, что он вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

расследование