Бывший автомобиль Иванова выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей

Иванов был задержан в конце апреля 2024 года. Он обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере. Адвокат Иванова Мурад Мусаев сообщил, что по делу отстраненного замминистра арестовано имущество множества людей, в том числе по 10 тысяч рублей — на счетах его родителей.
Этот автомобиль 2015 года выпуска был указан в декларации Иванова за 2019 год. Однако, по данным ГИБДД, «Авто.ру» и сервиса AvtoFace, 17 февраля 2023 года у автомобиля сменился владелец. Собственником Chevrolet стал человек, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными бывшей супруги Иванова.
По данным РИА Новости, внедорожник сначала поставили в сервис на ремонт после серьезного ДТП, а в апреле 2024 года — выставили на продажу.
У машины есть повреждения, характерные для лобового удара — бампер и решетка радиатора отсутствуют.
Крышка капота не смята, но подкапотное пространство сильно повреждено, что может свидетельствовать о том, что предмет, с которым столкнулся внедорожник, был невысоким.
Также смята передняя часть левого крыла. Передние фары отсутствуют. Внутри салона есть лист бумаги, где указано, что у машины плохие тормоза.
Стартовая цена битой машины, исходя из объявления о продаже, составляет 2,5 миллиона рублей.
Перед продажей автомобиль был перерегистрирован, получен новый госномер. Прежний же, по словам собеседника агентства, владелец машины решил оставить себе. По данным интернет-ресурсов, стоимость аналогичных госномеров превышает 1,3 миллиона рублей.
Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, арестован до 23 июня. Следствие полагает, что он вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.