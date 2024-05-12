В Московском регионе ежегодно заключают брак более 120 тыс. пар

Также Гурова отметила, что зачастую пары стараются подходить к проведению свадьбы с креативом — например, иногда выездная церемония бракосочетания проводится на закате или даже ночью под звездным небом. Она также подчеркнула, что «маяться» влюбленные не боятся. «Наверняка слышали, что в мае жениться — плохая примета. Но вот я вам могу сказать как руководитель агентства с большим стажем, что у нас май всегда очень насыщенный. То есть в мае у нас женятся с удовольствием, потому что май — это та самая сочная зелень, самая приятная погода», — добавила она.