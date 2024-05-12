В Московском регионе ежегодно заключают брак более 120 тыс. пар

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Свыше 120 тыс. пар в среднем каждый год заключают брак на территории Москвы и Подмосковья. Для организации праздничного мероприятия в столичном регионе создают выездные площадки в самых красивых местах — парках, усадьбах и даже на станциях метро. О том, как отпраздновать свадьбу и какие ресурсы помогут будущей семье подготовиться к торжеству, рассказали ТАСС в правительстве Подмосковья и столичном управлении ЗАГС.
«В Московской области уже дан старт новому свадебному сезону. Мы отмечаем, что ежегодно в регионе официально регистрируют свои отношения более 55 тыс. влюбленных пар. Со своей стороны мы стараемся создать молодоженам максимально комфортные условия, чтобы свадебный день стал для них незабываемым», — рассказала первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.
Она отметила, что в Московской области насчитывается около 60 выездных площадок для заключения брака — они располагаются в музеях, усадьбах и парк-отелях. Также в регионе для проведения свадеб организовали специальные площадки в парках — например, это можно сделать на территории музея-заповедника «Архангельское», в зале «Трубецкой холл» в усадьбе Гребнево в Щелкове и Сестрорецком парке в Клину.
Болатаева рассказала, что в скором времени планируется запустить портал «Свадьба в Подмосковье», где на единой платформе будет собрана вся информация о проведении торжества на территории региона.
Свадьба в Москве
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ЗАГС, 12 мая, в праздник Красная горка, более 150 пар смогут заключить брак на Международной выставке-форуме «Россия». В целом же в преддверии Красной горки в Москве планируют пожениться более 1 тыс. пар. А всего в среднем более 80 тыс. новых семей создается в столице ежегодно.
Для проведения торжественных церемоний в Москве доступно более 50 площадок, среди которых есть как дворцы бракосочетания, так и музеи, станции метро, усадьбы и рестораны. Подобрать идеальную площадку поможет новый сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru. Это самый подробный гид по местам для проведения церемоний бракосочетания в столице. С помощью фильтров можно задать необходимые параметры, например вид площадки, стиль интерьера и другие особенности — от проведения мероприятия на открытом воздухе до живой музыки и панорамных видов.
Свадебные тенденции в 2024 году
Как рассказала ТАСС основатель свадебного агентства All weddings Анна Ланкович, для свадеб в летний период наибольшей популярностью пользуются площадки за городом: парк-отели, веранды, усадьбы, шатры или даже локации под открытым небом. Если же свадьба планируется в холодное время года, то закрытые площадки в Москве — наиболее популярный вариант. Чаще всего речь идет о классическом ресторане. Но также это могут быть особняк, усадьба, лофт или отель.
«Лето — самый благоприятный период для празднования свадьбы. Поэтому, конечно, оно пользуется наибольшим спросом у молодоженов. Что касается дня недели, то сейчас выходной день — не такое принципиальное условие для проведения свадьбы, как, например, пару лет назад. Пары поняли, что не день недели влияет на настроение и атмосферу, а они сами. А в будни стоимость ниже, а условия выгоднее», — рассказала Ланкович.
По ее словам, сейчас наблюдается тенденция к уменьшению количества гостей на свадьбах. На торжество в основном приглашают ближайших родственников и друзей: как показывает практика, общее количество гостей в среднем составляет около 40−60 человек. «Чаще всего роспись молодые устраивают в отдельный от свадьбы день, а в день икс делают выездную церемонию с речами друг другу и красивыми декорациями», — поделилась представитель индустрии.
Руководитель студии праздника «Ваниль» Юлия Гурова рассказала, что сейчас будущие супруги начинают подготовку к торжеству в среднем за три месяца до свадьбы, хотя и бывают случаи, когда планирование начинается за год и более. Так, у студии уже имеются заявки на проведение мероприятия в 2025 году.
Также Гурова отметила, что зачастую пары стараются подходить к проведению свадьбы с креативом — например, иногда выездная церемония бракосочетания проводится на закате или даже ночью под звездным небом. Она также подчеркнула, что «маяться» влюбленные не боятся. «Наверняка слышали, что в мае жениться — плохая примета. Но вот я вам могу сказать как руководитель агентства с большим стажем, что у нас май всегда очень насыщенный. То есть в мае у нас женятся с удовольствием, потому что май — это та самая сочная зелень, самая приятная погода», — добавила она.