В Перми под колёсами автомобилей массово гибнут жабы

Серые жабы обитают в лесистой местности возле предприятия «НПО Биомед». Ежегодно после подъёма температуры до +5 градусов у животных наступает период размножения. В это время животные перемещаются к пруду, который расположен на территории предприятия. «По зову природы они перемещаются по одной и той же траектории и упираются в забор. В это время года серые жабы особенно медлительны, при этом особи перемещаются парами — самка несёт на себе самца. Вдоль забора проходит дорога и проезжающие автомобили давят жаб, которые не нашли путь к водоёму», — рассказывают экоактивисты.