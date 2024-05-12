В Перми под колёсами автомобилей массово гибнут жабы

Жабы массово гибнут под колёсами автомобилей в Перми.
Об этом рассказали в сообществе экологического проекта «Я живу в долине» в социальной сети «ВКонтакте».
Серые жабы обитают в лесистой местности возле предприятия «НПО Биомед». Ежегодно после подъёма температуры до +5 градусов у животных наступает период размножения. В это время животные перемещаются к пруду, который расположен на территории предприятия. «По зову природы они перемещаются по одной и той же траектории и упираются в забор. В это время года серые жабы особенно медлительны, при этом особи перемещаются парами — самка несёт на себе самца. Вдоль забора проходит дорога и проезжающие автомобили давят жаб, которые не нашли путь к водоёму», — рассказывают экоактивисты.
Как рассказывают в сообществе проекта, в 2017 году общественники договорились с предприятием, чтобы для жаб оставили под забором щель в несколько сантиметров. Сейчас этого пространства нет.
По данным эколога Надежды Баглей, спасти серых жаб можно, организовав подземный переход под забором. Участники проекта призывают экологов, представителей органов власти и предприятий объединиться для решения проблемы.