СК начал проверку после экстренной посадки самолета «Москва-Гуанчжоу» в Иркутске

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят проверку после экстренной посадки самолета рейса «Москва-Гуанчжоу» в Иркутске. Рассматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
— Следователями следственного управления проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — отмечают в СК на транспорте.
Напомним, 12 мая Боинг-777, следовавший в Китай, был вынужден приземлиться в аэропорту Приангарья. По предварительным данным, это произошло из-за технической неисправности. На борту находились 109 человек, никто из них не пострадал. При осмотре воздушного судна специалисты не выявили повреждений.