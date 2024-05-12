СК начал проверку после экстренной посадки самолета «Москва-Гуанчжоу» в Иркутске

Напомним, 12 мая Боинг-777, следовавший в Китай, был вынужден приземлиться в аэропорту Приангарья. По предварительным данным, это произошло из-за технической неисправности. На борту находились 109 человек, никто из них не пострадал. При осмотре воздушного судна специалисты не выявили повреждений.