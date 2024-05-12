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СК начал проверку после экстренной посадки самолета «Москва-Гуанчжоу» в Иркутске

Следовавший в Китай Боинг-777 был вынужден приземлиться в аэропорту Приангарья.

Источник: Комсомольская правда

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят проверку после экстренной посадки самолета рейса «Москва-Гуанчжоу» в Иркутске. Рассматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

— Следователями следственного управления проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — отмечают в СК на транспорте.

Напомним, 12 мая Боинг-777, следовавший в Китай, был вынужден приземлиться в аэропорту Приангарья. По предварительным данным, это произошло из-за технической неисправности. На борту находились 109 человек, никто из них не пострадал. При осмотре воздушного судна специалисты не выявили повреждений.

СК