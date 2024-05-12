196 флагов за 16 минут: трехлетний вундеркинд из Магнитогорска установил всероссийский рекорд

В Книгу рекордов России попал трехлетний Дима Айсуваков из Магнитогорска. Мальчик отличается феноменальной памятью — знает, как выглядят флаги всех стран мира. За 16 минут 22 секунды он назвал все 196 стран-участниц ООН по карточкам с их государственными флагами и установил новый всероссийский рекорд. Диме и его родителям вручили памятный сертификат Книги рекордов России.