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196 флагов за 16 минут: трехлетний вундеркинд из Магнитогорска установил всероссийский рекорд

Трехлетний магнитогорец попал в Книгу рекордов России.

Источник: vk.com/knigarekordovrossii

В Книгу рекордов России попал трехлетний Дима Айсуваков из Магнитогорска. Мальчик отличается феноменальной памятью — знает, как выглядят флаги всех стран мира. За 16 минут 22 секунды он назвал все 196 стран-участниц ООН по карточкам с их государственными флагами и установил новый всероссийский рекорд. Диме и его родителям вручили памятный сертификат Книги рекордов России.

С самого рождения Дима схватывал информацию на лету и запоминал цифры, ноты и марки автомобилей. В свои три года он уже читает и изучает таблицу умножения.

А флаги всех стран запомнил благодаря родителям, которые повесили у него в комнате карту мира. Любознательный мальчик стал изучать страны и сопоставлять их расположение на карте.