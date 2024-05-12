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В Узбекистане усилят поддержку жертв насилия, а агрессоры пройдут коррекционную программу

Пострадавшим от насилия женщинам будет оказываться социальная, психологическая и юридическая помощь, а лиц, совершивших насилие, будут вносить в специальный реестр.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Узбекистане намерены улучшить оказание социальных услуг женщинам, пострадавшим от притеснения и насилия. Президент республики Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О дополнительных мерах по совершенствованию оказания социальных услуг лицам, пострадавшим от притеснения и насилия». Об этом сообщается на канале правовой информации Министерства юстиции.

Согласно документу, летом в стране внедрят систему оказания комплекса социальных услуг лицам, пострадавшим от притеснения и насилия, по принципу «семья — махалля — район и регион».

В частности, с 1 июня 2024 года в республике будет внедрен порядок оказания социальных, психологических и юридических услуг женщинам, пострадавшим от притеснений и насилия, без истребования охранного ордера.

Кроме того, случаи притеснения и насилия в отношении женщин будут регистрироваться сотрудниками органов внутренних дел на основании обращений, поступивших на номер «102» дежурного отдела ОВД.

В течение 24 часов с момента выявления факта притеснения и насилия или угрозы их совершения будет осуществляться следующее:

  • с лицом, совершившим притеснение и насилие, проводится беседа при участии женского активиста и инспектора по профилактике махалли;
  • инспектором по профилактике оформляется охранный ордер;
  • женщины, пострадавшие от притеснения и насилия, и их несовершеннолетние дети размещаются в экстренные приемные отделения центральных больниц районов (городов);
  • оформленные охранные ордера и сведения о пострадавших лицах направляются в центры «Инсон» посредством информационной системы «Единая национальная социальная защита».

Пострадавшим лицам, находящимся в состоянии психологического стресса будут оказывать первичную медицинскую помощь.

Для этого в экстренных приемных отделениях заработают круглосуточные комнаты первичной помощи. С 1 июня — в Джизакской, Навоийской и Хорезмской областях, с 1 октября — во всех остальных регионах республики.

В комнатах первичной помощи экстренных приемных отделений:

  • будут размещаться женщины, пострадавшие от притеснения и насилия, совершившие покушение на свою жизнь или склонные к совершению суицида, а также их несовершеннолетние дети, для улучшения физического и психического состояния на срок не более трех суток;
  • будет оказываться экстренная первая помощь, в том числе психологическая и психотерапевтическая, а также будут проводиться анализы на наличие инфекционных болезней.

С 1 октября 2024 года в каждом случае выдачи охранного ордера будет утверждаться коррекционная программа по изменению насильственного поведения лиц, совершивших или склонных к совершению притеснения и насилия, по согласованию с центрами «Инсон».

Будет вестись реестр лиц, совершивших притеснение и насилие.

С 1 января 2025 года органами внутренних дел будет вестись реестр лиц, совершивших или склонных к совершению притеснения и насилия.

С 1 декабря 2024 года при обращении о случаях притеснения и насилия два и более раз в течение года органами внутренних дел выдается охранный ордер в порядке инициативы.

закон
Шавкат Мирзиеев