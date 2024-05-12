За месяц в переписи населения в Молдове приняли участие 1,39 миллиона человек

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. За первый месяц проведения в Молдове переписи населения и жилищного фонда было опрошено около 1 миллиона 394 тысяч человек, переписано 953 тысячи домохозяйств и незанятых жилых помещений, сообщает Национальное бюро статистики (НБС).
По данным ведомства, наиболее успешно перепись проходит в Рышканском, Фалештском, Сорокском, Теленештском, Каларашском, Оргеевском, Унгенском и Глодянском районах.
«Призываем населения продолжать быть открытыми для участия в переписи!» — подчеркнули в НБС.
Перепись населения и жилищного фонда стартовала в Молдове 8 апреля. Она будет длиться три месяца и закончится 7 июля. Участие в опросе обязательно для жителей страны. В этом году впервые анкеты будут заполнять в электронном виде. Предварительные итоги переписи будут объявлены не ранее января 2025 года.