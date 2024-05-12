Приморец выехал из Китая на собственном автофургоне, сэкономив на билете

Житель Уссурийска по имени Игорь приехал на автобусе в соседний с Приморским краем китайский город Суйфэньхэ, однако выехал обратно в Россию он на автофургоне японского бренда ISUZU, который приобрёл в пограничном городе. Об этом сказано в издании «Цзиньжи Суйфэньхэ» (18+), сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на портал Biang (18+).
Как сообщается, мужчина изначально приехал в Суйфэньхэ с туристическими целями, но после посещения автодилера «Шумахер» в китайском городе, планы его изменились: Игорю приглянулся подержанный автофургон ISUZU, который он захотел сразу приобрести.
Издание отмечает, что в Китае подержанные автомобили стоят недорого, каждый сможет найти машину на свой вкус. Китайская компания оформила машину на вывоз из Китая, и так как она входит в список пяти компаний в городе Суйфэньхэ, которые имеют право экспортировать автомобили за границу. Игорь смог, как перегонщик собственного автомобиля, сесть за руль своей машины и проехать на ней через границу.
Китайские интернет-пользователи в шутку отметили, что Игорь даже смог сэкономить на автобусном билете до Пограничного, учитывая, что он перегонял автофургон.