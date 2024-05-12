Приморец выехал из Китая на собственном автофургоне, сэкономив на билете

Издание отмечает, что в Китае подержанные автомобили стоят недорого, каждый сможет найти машину на свой вкус. Китайская компания оформила машину на вывоз из Китая, и так как она входит в список пяти компаний в городе Суйфэньхэ, которые имеют право экспортировать автомобили за границу. Игорь смог, как перегонщик собственного автомобиля, сесть за руль своей машины и проехать на ней через границу.