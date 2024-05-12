Третий мост пошёл. Стала известна судьба стелы на площади Гайдара в Перми

Первый этап строительства третьего моста через Каму в Перми начнётся уже в июне 2024 года и продлится до следующего лета. Однако на эскизах краевого Минтранса нет ни знаменитой деревянной буквы «П», ни стелы, построенной к 250-летию Перми художником Константином Собакиным. Сайт perm.aif.ru разобрался, что станет с объектами.
Шесть этапов
Власти определили подрядчика для первого этапа проекта строительства третьего моста через Каму в Перми. В краевом Минтрансе сообщили, что контракт на сумму почти 862 млн руб. заключат с компанией «Уралмостострой».
«На площади Гайдара, на пересечении ул. Ленина, Окулова, Екатерининской и Локомотивной, появится кольцо со светофорным регулированием. Оно станет частью сети, которая свяжет новую ул. Строителей и тоннель в створе ул. Углеуральской», — пояснили в ведомстве.
Эти работы станут первым этапом создания третьего моста. На второй и третий этапы строительства власти Прикамья ищут источники финансирования, в том числе внебюджетные. Затем примут решение о сроке начала работ.
В целом строительство моста пройдёт в шесть этапов. При этом некоторые из них будут вестись параллельно. Кроме обустройства дорожной развязки на площади Гайдара и возведения самого моста через Каму в планы Минтранса входит создание новой улицы, которая будет идти от ул. Борцов Революции до ул. Жукова (параллельно ул. Спешилова), обустройство развязки на пересечении дороги Пермь — Гайва, ул. Докучаева, Спешилова и Якутской. А на левом берегу Камы реконструируют транспортный узел в месте примыкания ул. Луначарского к перекрёстку Екатерининской и Плеханова. Также запланировано строительство эстакады на площади Гайдара с реконструкцией подходов по ул. Екатерининской и Окулова.
Нужна ли стела?
3 мая во время инспекции дорожных строек в Перми губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что с площади Гайдара не будут сносить стелу, созданную в 1973 г.
«Стела сохранится. Пока мы её трогать не будем, но потом, исходя из строительных потребностей, её немного передвинем. Постараемся сделать так, чтобы она осталось в той же локации, поскольку память надо сохранять обязательно», — рассказал он корреспонденту ТК «ВЕТТА» в ходе инспекции дорожных строек в Перми.
Почётный архитектор России, председатель правления Пермской краевой общественной организации «Союз архитекторов» Виктор Воженников в эфире радио «КП-Пермь» заявил, что люди, добившиеся больших успехов в развитии промышленности Перми, не оценят её снос.
«Это памятник культуры и искусства. Он расположен на пересечении ул. Ленина и магистралей, идущих через центр в Мотовилиху и микрорайон Парковый. Рядом проходит железнодорожная ветка, соединяющая Москву и Владивосток. Стелу видят и запоминают пассажиры поездов, — объяснил он. — Чтобы стела в дальнейшем не “затерялась” у третьего моста, надо будет сделать для неё подиум. Объект необходимо отреставрировать».
А вот судьба известного арт-объекта художника Николая Полисского «Пермские ворота», который появился на площади Гайдара в июне 2011 г. и поначалу вызывал отторжение у многих пермяков, пока не решена.
«Пермские ворота стали важным объектом и символом города. Вместе с бывшим владельцем объекта, Музеем современного искусства PERMM, мы ищем решения по сохранению идеи “Пермских ворот”, — сообщили в региональном Минкульте.
В январе 2024 г. директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева сообщила, что арт-объект перенести нельзя, так как он находится в аварийном состоянии.
При этом, как отмечают в музее, это паблик-арт объект, который по определению не может быть вечным.