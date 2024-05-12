Третий мост пошёл. Стала известна судьба стелы на площади Гайдара в Перми

В целом строительство моста пройдёт в шесть этапов. При этом некоторые из них будут вестись параллельно. Кроме обустройства дорожной развязки на площади Гайдара и возведения самого моста через Каму в планы Минтранса входит создание новой улицы, которая будет идти от ул. Борцов Революции до ул. Жукова (параллельно ул. Спешилова), обустройство развязки на пересечении дороги Пермь — Гайва, ул. Докучаева, Спешилова и Якутской. А на левом берегу Камы реконструируют транспортный узел в месте примыкания ул. Луначарского к перекрёстку Екатерининской и Плеханова. Также запланировано строительство эстакады на площади Гайдара с реконструкцией подходов по ул. Екатерининской и Окулова.