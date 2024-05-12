До +18°С ожидается сегодня в Беларуси

Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по востоку ожидаются небольшие дожди. Ветер северный 4−9 м/с.
Температура воздуха составит от 9 градусов по востоку до 18 градусов по юго-западу.
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 18 градусов тепла ожидается сегодня в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по востоку ожидаются небольшие дожди. Ветер северный 4−9 м/с.
Температура воздуха составит от 9 градусов по востоку до 18 градусов по юго-западу.