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До +18°С ожидается сегодня в Беларуси

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 18 градусов тепла ожидается сегодня в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Аннаполисе: +11° 4 м/с 76% 757 мм рт. ст. +12°
Источник: РИА "Новости"

Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по востоку ожидаются небольшие дожди. Ветер северный 4−9 м/с.

Температура воздуха составит от 9 градусов по востоку до 18 градусов по юго-западу.