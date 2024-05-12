Новостройку по программе реновации в Можайском районе передали под заселение

«Новостройка на ул. Горбунова состоит из двух секций с подземной автостоянкой. Благодаря тому, что дом возвели по индивидуальному проекту, он гармонично вписывается в окружающую застройку. Объект облицевали бетонной плиткой под кирпич медно-рыжего цвета. Акцентом стали металлические темно-серые декоративные панели с узором, которыми подчеркнули оконные профили и общие балконы», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина.
Отмечается, что поэтапный переезд начинают жители домов, которые проживают по адресам: ул. Горбунова, д. 11, корп. 2 и ул. Горбунова, д. 9, корп. 2 и 3.
«Специалисты департамента городского имущества подготовили письма с предложениями равнозначных квартир для 482 москвичей, проживающих в трех расселяемых домах в Можайском районе. С 14 мая первые горожане смогут приступить к осмотру жилья в новостройке на ул. Горбунова. С помощью суперсервиса “Помощь при переезде в рамках программы реновации” москвичи смогут в онлайн-формате записаться на осмотр жилья и заключение договора, выбрав удобные дату и время, а также самостоятельно загрузить нужные документы», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.
В материале сообщается, что комфортные квартиры по программе реновации в Можайском районе уже получили около 3,6 тыс. человек, еще более 150 жителей оформляют документы. Всего в районе в рамках программы реновации планируется расселить 148 жилых домов. На данный момент передано под заселение девять зданий. Также на трех площадках началось строительство новых жилых объектов.