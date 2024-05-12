Новостройку по программе реновации в Можайском районе передали под заселение

«Специалисты департамента городского имущества подготовили письма с предложениями равнозначных квартир для 482 москвичей, проживающих в трех расселяемых домах в Можайском районе. С 14 мая первые горожане смогут приступить к осмотру жилья в новостройке на ул. Горбунова. С помощью суперсервиса “Помощь при переезде в рамках программы реновации” москвичи смогут в онлайн-формате записаться на осмотр жилья и заключение договора, выбрав удобные дату и время, а также самостоятельно загрузить нужные документы», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.