Как в Челябинске успешно лечат астму хирургическим способом, рассказали в Минздраве

Бронхотермопластика выполняется с помощью системы Alair, которая состоит из двух основных компонентов: катетера, вводимого в бронхи, и источника радиочастотного воздействия. Мышечные волокна прижигаются, в месте ожога образуется рубец, который не позволяет мышцам резко сокращаться. Так предотвращаются те самые спазмы, которые вызывают одышку.
«Через специальный инструмент, который мы проводим через бронхоскоп, подается радиочастотная энергия. Это воздействие на мышцы стенок бронхиального дерева приводит к тому, что мышцы перестают гиперактивно сокращаться. Просвет бронхов расширяется, пациент лучше дышит».
Процедура БТ выполняется эндоскопистами в стационаре и состоит из 3 сеансов, во время которых в целях безопасности воздействие оказывается на различные участки бронхов. Процедура для пациентов безболезненная, поскольку анестезиологи погружают их в сон.
Операция показана не всем, и пульмонологи тщательно отбирают пациентов.
«Показано не всем. Только тем пациентам, у которых гипертрофия гладкомышечных волокон, то есть очень узкий просвет бронхов. Это не отменяет стандартных методов терапии, они получают медикаментозное лечение, включая генно-инженерные биопрепараты. Таких пациентов, к счастью, немного. Все они находятся на учете у пульмонологов».
Более 360 млн человек в мире страдают бронхиальной астмой. В Челябинской области она зарегистрирована у 50 тысяч человек. Около 7 процентов взрослого населения живет с таким диагнозом, и их число растёт с каждым годом.
Ранее мы рассказали, как челябинские хирурги «за один наркоз» восстановили три клапана на сердце пациента из Новой Зеландии.