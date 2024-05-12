Как в Челябинске успешно лечат астму хирургическим способом, рассказали в Минздраве

«Показано не всем. Только тем пациентам, у которых гипертрофия гладкомышечных волокон, то есть очень узкий просвет бронхов. Это не отменяет стандартных методов терапии, они получают медикаментозное лечение, включая генно-инженерные биопрепараты. Таких пациентов, к счастью, немного. Все они находятся на учете у пульмонологов».