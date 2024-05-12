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Трассы в Свердловской области вновь замело снегом

На севере региона наблюдается осложнение дорожных и погодных условий.

Сейчас в Аннаполисе: +11° 0 м/с 87% 757 мм рт. ст. +12°
Источник: УГИБДД Свердловской области

В свердловской ГИБДД предупредили автомобилистов об обильном выпадении снега в северной части региона и заметенных трассах. Осложнение погодных и дорожных условий наблюдается на автодороге «Серов — Североуральск — Ивдель».

«Проезжая часть заметена снегом, видимость ограничена», — сообщили в ведомстве.

Водителей призывают выбирать пониженную скорость и соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта, отказаться от частых перестроений и избегать резких маневров.

По данным Госавтоинспекции, сейчас в районе Североуральска температура воздуха составляет 0 градусов.