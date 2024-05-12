Трассы в Свердловской области вновь замело снегом

В свердловской ГИБДД предупредили автомобилистов об обильном выпадении снега в северной части региона и заметенных трассах. Осложнение погодных и дорожных условий наблюдается на автодороге «Серов — Североуральск — Ивдель».
«Проезжая часть заметена снегом, видимость ограничена», — сообщили в ведомстве.
Водителей призывают выбирать пониженную скорость и соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта, отказаться от частых перестроений и избегать резких маневров.
По данным Госавтоинспекции, сейчас в районе Североуральска температура воздуха составляет 0 градусов.