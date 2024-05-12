В Алматы временно закроют канатную дорогу на Шымбулак

АЛМАТЫ, 12 мая — Sputnik. На «Шымбулаке» (горнолыжный курорт в Алматы — прим.) временно закрывает канатные дороги в связи с завершением зимнего сезона. Там будут проведены профилактические работы и подготовки к открытию летнего сезона, сообщили в акимате Алматы.
«В период с 13 мая по 2 июня канатная дорога “Медеу-Шымбулак” будет недоступна, а с 13 мая по 31 мая канатные дороги “Комби-1” и “Комби-2” будут закрыты», — говорится в сообщении.
При этом канатная дорога «ККД-4» будет функционировать в обычном режиме.
Также сообщается о работах по укорачиванию несущего-тягового каната гондольной дороги «Медеу-Шымбулак» с 19 по 24 мая 2024 года, что может вызвать ограничение проезда из-за строительных работ.
Для подъема на Шымбулак будет доступен пеший проход по студенческой тропе.
Профилактические работы направлены на обеспечение безопасной и бесперебойной работы канатных дорог в предстоящем летнем сезоне.
Изменения в расписании работ и дате возобновления работы канатных дорог будет сообщено дополнительно.