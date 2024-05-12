В Алматы временно закроют канатную дорогу на Шымбулак

АЛМАТЫ, 12 мая — Sputnik. На «Шымбулаке» (горнолыжный курорт в Алматы — прим.) временно закрывает канатные дороги в связи с завершением зимнего сезона. Там будут проведены профилактические работы и подготовки к открытию летнего сезона, сообщили в акимате Алматы.