Дом Долговых отреставрируют в Москве

«Департамент культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) согласовал проект комплексной реставрации дома Долговых по адресу: проспект Мира, дом 20, корпус 1. Работы затронут как фасады, так и интерьер двухэтажного особняка. Внутри здания специалистам предстоит привести в порядок лепной декор, изразцовые печи и сохранившиеся фрагменты живописи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно проекту, специалистам предстоит привести в порядок отделку фасада, расчистить лепной декор от многочисленных красочных слоев, в интерьерах вернуть стенам исторический цвет, который был обнаружен во время исследований, восстановить паркет и раскрыть заложенные оконные и дверные проемы. Также предусмотрена реставрация и ремонт облицовки исторической парадной каменной лестницы конца XVIII — начала ХХ века.