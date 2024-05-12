Дом Долговых отреставрируют в Москве

Отмечается, что согласно проекту, специалистам предстоит привести в порядок отделку фасада, расчистить лепной декор от многочисленных красочных слоев, в интерьерах вернуть стенам исторический цвет, который был обнаружен во время исследований, восстановить паркет и раскрыть заложенные оконные и дверные проемы. Также предусмотрена реставрация и ремонт облицовки исторической парадной каменной лестницы конца XVIII — начала ХХ века.