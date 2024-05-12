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Дом Долговых отреставрируют в Москве

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Дом Долговых отреставрируют на проспекте Мира в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Источник: РИА "Новости"

«Департамент культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) согласовал проект комплексной реставрации дома Долговых по адресу: проспект Мира, дом 20, корпус 1. Работы затронут как фасады, так и интерьер двухэтажного особняка. Внутри здания специалистам предстоит привести в порядок лепной декор, изразцовые печи и сохранившиеся фрагменты живописи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно проекту, специалистам предстоит привести в порядок отделку фасада, расчистить лепной декор от многочисленных красочных слоев, в интерьерах вернуть стенам исторический цвет, который был обнаружен во время исследований, восстановить паркет и раскрыть заложенные оконные и дверные проемы. Также предусмотрена реставрация и ремонт облицовки исторической парадной каменной лестницы конца XVIII — начала ХХ века.

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