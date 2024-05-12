Обелиск высотой 24 метра и военная техника в центре Лоева ― видео

К празднованию 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, центральную площадь Лоева в 2015 году украсил современный мемориальный комплекс с аллей героев, где увековечены 365 воинов, удостоенных звания Героя Советского Союза за бои на лоевском плацдарме и освобождение района.
Под открытым небом прямо на центральной площади райцентра на двух площадках разместилась военная техника от легендарной «Катюши» до редких катеров и понтона для переправы через реку.
Украшение центральной площади Лоева — обелиск «Монумент Славы» высотой в 24,5 метра, возведенный еще в 1966 году, его открывал командующий 65-й армией Павел Батов вместе с другими участниками форсирования Днепра. До реконструкции он возвышался на 18 метров.
Битва за Днепр осенью 1943 года стала одной из крупнейших в истории человечества, фронт растянулся почти на 750 километров, а форсирование Днепра под Лоевом стало одним из самых кровопролитных и героических.
В этом месте погибло более 12 тысяч советских солдат и офицеров разных национальностей тогда еще большой страны. Героями Советского Союза стали более 350 человек, многие посмертно. Память о них увековечена на Аллее Героев в Лоеве. В камне изобразили и бюсты героев Советского Союза.