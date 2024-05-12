Обелиск высотой 24 метра и военная техника в центре Лоева ― видео

В этом месте погибло более 12 тысяч советских солдат и офицеров разных национальностей тогда еще большой страны. Героями Советского Союза стали более 350 человек, многие посмертно. Память о них увековечена на Аллее Героев в Лоеве. В камне изобразили и бюсты героев Советского Союза.