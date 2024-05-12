В Ростове с 13 мая на четыре месяца перекроют несколько улиц

Причина — в ремонтных работах на подземных коммуникациях. Работники займутся водопроводной сетью. По такому же поводу и в те же сроки — с 13 мая по 18 сентября — будет перекроют движение по улице Белорусская на участке между переулками Беломорским и Иртышским.