Аннаполис
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове с 13 мая на четыре месяца перекроют несколько улиц

Улицы Варфоломеева и Белорусскую в Ростове перекроют на четыре месяца для ремонта.

Источник: Агентство «Москва»

В Ростове на четыре месяца закроют одну из центральных улиц. Речь идет об участке на протяжении трех кварталов по улице Варфоломеева. О ремонтных работах и необходимости искать альтернативный маршрут водителей предупреждает Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации донской столицы.

— С 13 мая по 18 сентября 2024 года будет ограничено движение транспортных средств по улице Варфоломеева на участке от проспекта Буденновского до Газетного переулка, — прокомментировали в городской администрации.

Причина — в ремонтных работах на подземных коммуникациях. Работники займутся водопроводной сетью. По такому же поводу и в те же сроки — с 13 мая по 18 сентября — будет перекроют движение по улице Белорусская на участке между переулками Беломорским и Иртышским.