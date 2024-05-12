Какие госномера под запретом в Казахстане

В Министерстве внутренних дел Казахстана сообщили, что решение об исключении определенных буквенных комбинаций принимает языковая экспертиза. Еще в 2018 году в Комитете по развитию языка Минкультуры исключили из диапазона буквенных комбинаций некоторые, чтение и произношение которых посчитали «чуждыми культуре речи».