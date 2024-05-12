Сразу два города Кубани вошли в ТОП с самым высоким качеством жизни

Индекс качества жизни достиг отметки в 97 баллов, в то время как в последнем квартале 2023 года он составлял 91 балл. Оценка качества жизни населения городов включает различные критерии, такие как уровень материального благополучия, доступность жилья, качество медицинского и образовательного обслуживания, а также состояние окружающей среды. Также анализируется готовность жителей к переезду.