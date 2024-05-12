Сразу два города Кубани вошли в ТОП с самым высоким качеством жизни

В Telegram-канале (18+) первого заместителя главы курорта Светланы Калининой появились результаты мониторинга, проведенного Финансовым университетом при правительстве России, который свидетельствует о повышении качества жизни в стране в первом квартале 2024 года. Лидером рейтинга стал Сочи, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Индекс качества жизни достиг отметки в 97 баллов, в то время как в последнем квартале 2023 года он составлял 91 балл. Оценка качества жизни населения городов включает различные критерии, такие как уровень материального благополучия, доступность жилья, качество медицинского и образовательного обслуживания, а также состояние окружающей среды. Также анализируется готовность жителей к переезду.
Сочи, Грозный, Москва, Калуга, Санкт-Петербург, Владимир, Новороссийск, Екатеринбург, Севастополь и Тула признаны городами с высоким уровнем качества жизни.