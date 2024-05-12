Дождь и грозу прогнозируют в двух мегаполисах Казахстана в ближайшие дни

Астана
12 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 7−12м/с. Температура воздуха ночью +4+6 °C, днем +20+22 °C.
13 мая: переменная облачность, дождь, гроза. Скорость ветра 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12 °C, днем +23+25 °C.
14 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15 °C, днем +19+21 °C.
Алматы
12 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, безветренно. Температура воздуха ночью +12+14 °C, днем +17+19 °C.
13 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 3−8м/с. Температура воздуха ночью +13+15 °C, днем +20+22 °C.
14 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14 °C, днем +25+27 °C.
Шымкент
12 мая: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха ночью +9+11 °C, днем +24+26 °C.
13 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8−13м/с. Температура воздуха ночью +12+14 °C днем +29+31 °C.
14 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17 °C, днем +31+33 °C.
В 16 областях Казахстана на 12 мая объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют град, заморозки и сильный ветер.