Массовые отключения горячей воды в Волгограде стартуют после майских праздников

После майских праздников массовые плановые отключения горячей воды ждут десятки тысяч жителей всех районов Волгограда. На рабочей неделе с 13 по 17 мая купаться в тазиках будут обитатели старой части Тракторозаводского, Семи Ветров, Ангарского и Жилгородка в Дзержинском, дополотновской части центра, СХИ в Советском, большой части Красноармейского. В двух районах города «Концессии теплоснабжения» откорректировали график отключения горячей воды в мае 2024, сократив продолжительность коммунальных страданий, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Так, в Тракторозаводском районе горячую воду отключат всего на три дня — с 14 по 16 мая 2024. Мыться в тазиках будут жители улиц Дзержинского, Дегтярёва, Быкова, Рыкачёва, Баумана, Могилевича, Шурухина, Жолудева, 95-й Гвардейской, Клименко, Борьбы, Демьяна Бедного, Ополченской, проспекта Ленина, а также улиц Андреева, Атласова, Батова, Метростроевской, Льговской, Луговского, Загорской и Салтыкова-Щедрина.
На Красном также не будет горяченькой лишь три дня — с 14 по 16 мая на улицах Ватутина, Тарифной и Курильской.
В Дзержинском районе Волгограда коммунальные страдания продлятся с 14 по 28 мая 2024 на бульваре 30-летия Победы, улицах Новодвинской, 8-й Воздушной Армии, Симонова, Качинцев, Московской, Танкистов, 51-й Гвардейской, Космонавтов, Восточно-Казахстанской. Всего один день 13 мая 2024 горячей воды не будет на улицах Аракской, Хорошева, Безымянной. И с 13 по 15 мая горячую воду отключат на Ангарском.
В Центральном районе с 15 по 21 мая горячей воды не будет на проспекте Ленина, улицах Бакинской, Дымченко, Глазкова, 7-й Гвардейской, Советской, Чуйкова, Краснознаменской и других с централизованным ГВС. В Ворошиловском районе отключения горячей воды продлятся с 13 по 24 мая 2024 на Автотранспортной, 79.
В Советском районе Волгограда отключения будут массовыми. С 15 по 28 мая 2024 мыться в тазиках будут на улицах Тулака, Терешковой и Волгоградской, с 13 по 15 мая — на 35-й Гвардейской, Богданова, Родниковой, Королева, Университетском проспекте, улицах Алексеевской, Автомобилистов, 50-летия ВЛКСМ, Славской, Полухина, Даугавской и других.
В Кировском районе с 13 по 24 мая 2024 горяченькой не будет на улицах: Кирова, Тополёвая и Курчатова.
Красноармейский район отключения горячей воды ожидают с 15 по 21 мая 2024 на трех десятках улиц, среди которых больше всего домов на Вучетича, Танеева, 2-й Штурманской, Ломакина, 50 лет Октября, Фадеева, Брестской. Российской, Удмуртской, Саушинской, проспектах Столетова, Канатчиков и Героев Сталинграда.
Полный график отключений горячей воды в Волгограде на май 2024 года с номерами домов: адреса, даты, график.