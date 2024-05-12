Массовые отключения горячей воды в Волгограде стартуют после майских праздников

После майских праздников массовые плановые отключения горячей воды ждут десятки тысяч жителей всех районов Волгограда. На рабочей неделе с 13 по 17 мая купаться в тазиках будут обитатели старой части Тракторозаводского, Семи Ветров, Ангарского и Жилгородка в Дзержинском, дополотновской части центра, СХИ в Советском, большой части Красноармейского. В двух районах города «Концессии теплоснабжения» откорректировали график отключения горячей воды в мае 2024, сократив продолжительность коммунальных страданий, сообщает сайт volgograd.kp.ru.