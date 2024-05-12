В Башкирии 23 тысячи медсестёр отмечают профессиональный праздник.

12 мая отмечается День медицинской сестры. Дата назначена в день рождения основательницы сестринской службы Флоренс Найтингейл (1820 — 1910).
Как сообщили в минздраве РБ, в Башкирии трудятся более 23 тысяч медсестер:
«Это самая многочисленная категория работников здравоохранения. Большая доля медицинских услуг оказывается именно сестринским персоналом».
«Эта благородная и трудная профессия ценилась во все времена. Она требует большого профессионализма, терпения и доброты. Под чутким вниманием медицинской сестры пациент проходит весь путь лечения от диагностики до реабилитации», — отметил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.