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В Башкирии 23 тысячи медсестёр отмечают профессиональный праздник

В Башкирии 23 тысячи медсестёр отмечают профессиональный праздник.

Источник: Минздрав РБ

12 мая отмечается День медицинской сестры. Дата назначена в день рождения основательницы сестринской службы Флоренс Найтингейл (1820 — 1910).

Как сообщили в минздраве РБ, в Башкирии трудятся более 23 тысяч медсестер:

«Это самая многочисленная категория работников здравоохранения. Большая доля медицинских услуг оказывается именно сестринским персоналом».

«Эта благородная и трудная профессия ценилась во все времена. Она требует большого профессионализма, терпения и доброты. Под чутким вниманием медицинской сестры пациент проходит весь путь лечения от диагностики до реабилитации», — отметил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

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