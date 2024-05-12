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Заморозки угрожают Волгоградской области до 14 мая

В прогнозе погоды Волгоградского ЦГМС еще две холодные ночи.

Сейчас в Аннаполисе: +11° 0 м/с 87% 757 мм рт. ст. +12°

В ближайшие дни в Волгоградской области еще прогнозируют заморозки. Синоптики ожидают ночные минусовые температуры вплоть до 14 мая. Затем придет долгожданное потепление, хотя местами 15 мая температура еще опустится до нуля, сообщили в Волгоградском ЦГМС.

По прогнозам синоптиков, в Волгоградской области 13 и 14 мая 2024 года погода будет капризной, ветреной и холодной, но без дождя. Ночью температура опустится до +2…+8 градусов, местами заморозки до −5. 15 мая зарядят дожди, ночью в отдельных районах будет до 0 градусов. Днем в ближайшие три дня ожидается +11…+16 градусов, местами до +18.

В Волгограде ночью 13 и 14 мая будет прохладно — +3…+5. Днем — +14…+16 градусов. 15 мая синоптики также прогнозируют ночью небольшой дождь, но уже +6…+8 на градуснике. Днем все те же +14…+16 градусов.

Тем временем, минусовые температуры погубили многие посевы озимых и яровых, фермеры терпят убытки. Так что после майских заморозков в Волгоградской области могут ввести режим ЧС.