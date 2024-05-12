Заморозки угрожают Волгоградской области до 14 мая

По прогнозам синоптиков, в Волгоградской области 13 и 14 мая 2024 года погода будет капризной, ветреной и холодной, но без дождя. Ночью температура опустится до +2…+8 градусов, местами заморозки до −5. 15 мая зарядят дожди, ночью в отдельных районах будет до 0 градусов. Днем в ближайшие три дня ожидается +11…+16 градусов, местами до +18.