Заморозки угрожают Волгоградской области до 14 мая

В ближайшие дни в Волгоградской области еще прогнозируют заморозки. Синоптики ожидают ночные минусовые температуры вплоть до 14 мая. Затем придет долгожданное потепление, хотя местами 15 мая температура еще опустится до нуля, сообщили в Волгоградском ЦГМС.
По прогнозам синоптиков, в Волгоградской области 13 и 14 мая 2024 года погода будет капризной, ветреной и холодной, но без дождя. Ночью температура опустится до +2…+8 градусов, местами заморозки до −5. 15 мая зарядят дожди, ночью в отдельных районах будет до 0 градусов. Днем в ближайшие три дня ожидается +11…+16 градусов, местами до +18.
В Волгограде ночью 13 и 14 мая будет прохладно — +3…+5. Днем — +14…+16 градусов. 15 мая синоптики также прогнозируют ночью небольшой дождь, но уже +6…+8 на градуснике. Днем все те же +14…+16 градусов.
Тем временем, минусовые температуры погубили многие посевы озимых и яровых, фермеры терпят убытки. Так что после майских заморозков в Волгоградской области могут ввести режим ЧС.