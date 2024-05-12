Из-за холодов в Башкирии решили перенести отключение горячей воды

Жители Уфы на странице главы Башкирии Радия Хабирова попросили перенести отключение горячей воды из-за холодной погоды. Уфимцы пожаловались, что несмотря на погоду, первое отключение запланировано в период с 13 по 19 мая.
— Мы спим в одежде, погода на улице аномальная. У нас маленькие дети, пожилые люди. Без горячей воды даже единственная батарея в ванной, где мы хоть как-то сушим бельё будет ледяной, — написала жительница Кировского района столицы.
Обращение женщины поддержали и жители не только других районов Уфы, но и городов.
-С той же проблемой отключения горячей воды пишу вам из города Ишимбай. У нас планируют отключение с 13 по 26 мая. В домах и госучреждениях очень холодно. Начали болеть, и взрослые, и дети, — написал житель Ишимбая.
В результате в комментариях к пожаловавшимся обратились представители министерства ЖКХ Башкирии. В ведомстве сообщили, что в «БашРТС» приняли решение перенести даты отключения горячей воды «со сложившимися погодными условиями, сохранением низкой температуры воздуха». Новые сроки пока что не обозначены.