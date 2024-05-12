Сильные дожди с мокрым снегом накроют Челябинскую область в ближайшие сутки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В понедельник в регионе будет облачно с прояснениями. Предстоящей ночью осадки в виде дождя и мокрого снега, местами — сильные, плюс 1−6, на юге — до плюс 9, при прояснении заморозки — до минус 2 градусов.
Днем 13 мая кратковременные дожди, на юге — сильные, возможны грозы, плюс 7−12. Ветер северный, северо-восточный, его скорость 6−11 м/с, локально порывы 13−18 м/с.
Непосредственно в Челябинске 13 мая ночью дождь, местами — сильный, временами — с мокрым снегом, плюс 1−3; завтра днем кратковременный дождь, плюс 7−9 градусов. Ветер северный, северо-восточный 7−12 м/с.